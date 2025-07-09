Часть Алматы останется без холодной воды

В четверг, 10 июля, с 09:00 до 18:00 в некоторых домах и зданиях южной столицы отключат холодную воду. Как сообщили в «Алматы Су», в этом время будет временно приостановлена подача холодной воды в жилые дома и административные здания в контуре ﻿﻿улицы Саина — проспекта Аль-Фараби- реки Большая Алматинка — улицы Рыскулбекова, а именно: в микрорайонах Орбита 1, 2, 3; в поликлинике № 4, в детских садах Nº15, Nº39, Nº20, Nº25a, Nº25б; по адресам ул. Навои 308, 330. От холодной воды отключат следующие ЖК: «Байтал», «Куат на Торайгырова Саина», «Шолпан Сити», «Толе би Тау», «Шахристан», «Сезам», «Верный», жилые дома и административные здания по улице Навои, частный сектор в указанным контуре улиц.