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Аэропорт «Шереметьево» возобновил прием и отправку авиарейсов

В московском аэропорту «Шереметьево» сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В московском аэропорту «Шереметьево» сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Он отметил, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

Напомним, Росавиация сообщила о временном закрытии «Шереметьево» в 02:48.

Также с 02:15 закрыт аэропорт Калуги. О снятии ограничений в этой авиагавани пока не сообщалось.