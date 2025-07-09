Аэропорт «Шереметьево» возобновил прием и отправку авиарейсов

В московском аэропорту «Шереметьево» сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Он отметил, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов.
Напомним, Росавиация сообщила о временном закрытии «Шереметьево» в 02:48.
Также с 02:15 закрыт аэропорт Калуги. О снятии ограничений в этой авиагавани пока не сообщалось.