Кто может получить накопительную часть пенсии

Ранее сообщалось, что при превышении суммы 412 тысяч рублей граждане могут выбрать между срочной выплатой не менее чем на 10 лет или пожизненной пенсией. В 2025 году число получателей выплат из пенсионных накоплений через негосударственные фонды и Соцфонд может превысить 350 тысяч человек.