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Вокалисту группы «Океан Эльзы» Вакарчуку могут запретить въезд в РФ

Святославу Вакарчуку могут запретить въезд в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Лидеру украинского коллектива «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку потенциально грозят трудности при въезде в Россию. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органах.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

Украинская рок-группа «Океан Ельзы» была основана 12 октября 1994 года во Львове.

В 2024 году «Океан Эльзы» организовал гастрольный тур по европейским странам, о чем свидетельствуют публикации в социальных сетях группы.

В своих соцсетях участники группы также сообщали, что часть средств от концертов будет направлена на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Ранее СБУ внесла в розыскной список трех российских деятелей искусства: генерального директора «Мосфильма» Карена Шахназарова, актера Дмитрия Певцова и певицу Таисию Повалий.