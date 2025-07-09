Вокалисту группы «Океан Эльзы» Вакарчуку могут запретить въезд в РФ

Лидеру украинского коллектива «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку потенциально грозят трудности при въезде в Россию. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органах.
«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.
Украинская рок-группа «Океан Ельзы» была основана 12 октября 1994 года во Львове.
В 2024 году «Океан Эльзы» организовал гастрольный тур по европейским странам, о чем свидетельствуют публикации в социальных сетях группы.
В своих соцсетях участники группы также сообщали, что часть средств от концертов будет направлена на поддержку Вооруженных Сил Украины.
Ранее СБУ внесла в розыскной список трех российских деятелей искусства: генерального директора «Мосфильма» Карена Шахназарова, актера Дмитрия Певцова и певицу Таисию Повалий.