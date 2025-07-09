Эксперт предупредил о главной опасности кофе

Врач-кардиолог Мария Матвеева в беседе с NEWS.ru рассказала, как кофе влияет на сердечно-сосудистую систему. По ее словам, даже небольшая порция напитка — около 50 миллиграммов кофеина (примерно половина чашки) — способна повысить артериальное давление и увеличить частоту сердечных сокращений.
— Многие не представляют утро без кофе, но важно помнить, что удовольствие не должно вредить здоровью, — отметила Матвеева. — Чувствительность к кофеину у всех разная, но даже небольшая доза может повлиять на давление и пульс. В умеренных количествах кофе полезен, но злоупотреблять им не стоит.
Специалист подчеркнула, что реакция на кофе зависит от индивидуальных факторов: метаболизма, веса, частоты употребления и общего состояния здоровья. Если после чашки кофе появляется головокружение или учащенное сердцебиение, это сигнал к тому, чтобы сократить его потребление. В остальных случаях, при умеренном употреблении, напиток не наносит вреда сердцу.