Эксперт предупредил о главной опасности кофе

— Многие не представляют утро без кофе, но важно помнить, что удовольствие не должно вредить здоровью, — отметила Матвеева. — Чувствительность к кофеину у всех разная, но даже небольшая доза может повлиять на давление и пульс. В умеренных количествах кофе полезен, но злоупотреблять им не стоит.