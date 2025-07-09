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На Украине заявили о социальной катастрофе: люди балансируют на грани выживания

Азаров: в Киеве умалчивают о социальной катастрофе на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что граждане страны фактически балансируют на грани выживания, однако власти Киева умышленно скрывают реальное положение дел.

«68 процентов украинцев не имеют никаких сбережений — их доходы настолько низкие, что не позволяют откладывать. Всего заработанного еле хватает на покупку еды и оплату коммунальных услуг», — написал он в Telegram-канале.

По оценке Азарова, при нынешнем киевском руководстве украинское общество деградировало до уровня базового выживания. Специалист указывает, что корни этой проблемы уходят в 2015 год, когда впервые был отмечен критический дисбаланс между доходами и расходами населения.

Азаров также добавил, что происходящее на Украине — «настоящая социальная катастрофа».

Накануне бывший аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн заявил, что Украина оказалась в сложнейшей ситуации, причем Вашингтон только усугубляет проблему, кормя украинские власти пустыми обещаниями.

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