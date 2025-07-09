Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что граждане страны фактически балансируют на грани выживания, однако власти Киева умышленно скрывают реальное положение дел.
«68 процентов украинцев не имеют никаких сбережений — их доходы настолько низкие, что не позволяют откладывать. Всего заработанного еле хватает на покупку еды и оплату коммунальных услуг», — написал он в Telegram-канале.
По оценке Азарова, при нынешнем киевском руководстве украинское общество деградировало до уровня базового выживания. Специалист указывает, что корни этой проблемы уходят в 2015 год, когда впервые был отмечен критический дисбаланс между доходами и расходами населения.
Азаров также добавил, что происходящее на Украине — «настоящая социальная катастрофа».
Накануне бывший аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн заявил, что Украина оказалась в сложнейшей ситуации, причем Вашингтон только усугубляет проблему, кормя украинские власти пустыми обещаниями.