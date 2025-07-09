Жара во Владивостоке вновь побила температурный рекорд

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. Жара во Владивостоке побила температурный рекорд четвертый раз за 2 недели, 8 июля температура поднялась до +31,1 градусов по Цельсию, сообщает Примгидромет.
В Приморье с 24 июня отмечается аномальная жара. Синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за необычно высоких температур на
«Восьмого июля, во Владивостоке был зафиксирован новый температурный рекорд: столбики термометров поднялись до +31,1 градусов по Цельсию, превысив предыдущий максимум 1973 года на 0,1 градуса», — говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что это историческое событие, несмотря на минимальный отрыв с 1973 года.
Сообщается, что 9 июня есть вероятность зафиксировать уже 5 температурный рекорд. Исторический максимум на эту дату, установленный в 1937 году, — 29,6 градусов по Цельсию.