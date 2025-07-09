Жара во Владивостоке вновь побила температурный рекорд

В Приморье с 24 июня отмечается аномальная жара. Синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за необычно высоких температур на 24—28 июня и 3—8 июля . Температурные рекорды во Владивостоке были побиты 27 июня, 4 и 6 июля. Седьмого июля температура воздуха в столице ДФО достигла исторического максимума 1973 года. Синоптики отмечали, что причина необычной жары — в развитии явления Ла-Нинья, которое с ранней весны стало активно проявляться в Тихом океане.