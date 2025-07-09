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Жара во Владивостоке вновь побила температурный рекорд

Жара во Владивостоке четвертый раз за две недели побила температурный рекорд.

Сейчас в Ричмонде: +29° 5 м/с 70% 758 мм рт. ст. +30°
Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. Жара во Владивостоке побила температурный рекорд четвертый раз за 2 недели, 8 июля температура поднялась до +31,1 градусов по Цельсию, сообщает Примгидромет.

В Приморье с 24 июня отмечается аномальная жара. Синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за необычно высоких температур на 24—28 июня и 3—8 июля. Температурные рекорды во Владивостоке были побиты 27 июня, 4 и 6 июля. Седьмого июля температура воздуха в столице ДФО достигла исторического максимума 1973 года. Синоптики отмечали, что причина необычной жары — в развитии явления Ла-Нинья, которое с ранней весны стало активно проявляться в Тихом океане.

«Восьмого июля, во Владивостоке был зафиксирован новый температурный рекорд: столбики термометров поднялись до +31,1 градусов по Цельсию, превысив предыдущий максимум 1973 года на 0,1 градуса», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что это историческое событие, несмотря на минимальный отрыв с 1973 года.

Сообщается, что 9 июня есть вероятность зафиксировать уже 5 температурный рекорд. Исторический максимум на эту дату, установленный в 1937 году, — 29,6 градусов по Цельсию.