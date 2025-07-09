Минпросвещения вводит новые правила контрольных в школах

Теперь школьники будут выполнять контрольные работы в течение одного или двух уроков.
С 1 сентября 2025 года в российских школах вводятся единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России. Согласно новым правилам, контрольные работы будут проводиться в течение одного или двух уроков (каждый — не более 45 минут), а практические работы — за один урок. Информация об изменениях предоставлена ведомством.
«Объем учебного времени, выделяемого на проведение проверочных работ, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение того или иного предмета в соответствующем классе», — уточнили в Минпросвещения, передает РИА Новости. В ведомстве добавили, что новые нормы направлены на оптимизацию учебной нагрузки и создание единых условий для всех школьников.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что всероссийские проверочные работы (ВПР) могут стать переводным школьным экзаменом. Также с сентября 2025 года в школах будет введено нормирование количества домашних заданий для учеников, напоминает RT.