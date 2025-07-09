Минпросвещения вводит новые правила контрольных в школах

С 1 сентября 2025 года в российских школах вводятся единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России. Согласно новым правилам, контрольные работы будут проводиться в течение одного или двух уроков (каждый — не более 45 минут), а практические работы — за один урок. Информация об изменениях предоставлена ведомством.