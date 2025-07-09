Сальдо заявил, что назначенная Киевом администрация покинула Херсон

Назначенная киевским режимом администрация покинула Херсон и теперь осуществляет свои функции из города Николаева, сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо.
«Назначенные Киевом так называемые херсонские областная и городская “военные администрации” базируются в Николаеве, а также управления местного гестапо — СБУ, полиции, прокуратура», — сказал глава Херсонской области, которого цитирует РИА Новости.
Также, по словам Сальдо, часть организаций перебралась дальше. Некоторые суды разместились в Одессе, учреждения социальной защиты и культуры — в Николаевской области. Кроме того, ряд органов оказались на Западной Украине.
«Такая вот диаспора, имитирующая бурную деятельность или ведущая подрывную работу против людей свободной части Херсонщины», — отметил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что на постоянную основу в Херсон эти организации никогда не вернутся.
Напомним, в июне Сальдо сообщал, что Херсон, который находится под контролем ВСУ, превратился в город-призрак с небольшим числом жителей. По его данным, в населённом пункте оставалось не больше 40 тысяч человек.
В начале июля источник в российских силовых структурах рассказал, что в Херсоне повсюду размещаются боевики ВСУ, которые оборудуют в многоэтажках пункты управления беспилотниками, устанавливают ретрансляторы и станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).