Никакого жареного и кофеина: Врач назвала опасные в летнее пекло продукты и напитки

В жаркую погоду жирная и жареная пища противопоказана, так как она увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Для её усвоения требуется больше ферментов поджелудочной железы и желудка, при этом на всё это выделяется энергия, которая приводит к дополнительному нагреву тела. Замечали же: поел жирненького — и согрелся.
Марият Мухина.
Врач-диетолог.
Диетолог также предостерегла от употребления острых блюд, которые провоцируют излишнее потоотделение и обезвоживание, а также порекомендовала отказаться от употребления алкоголя, кофеина и многих популярных напитков от кислых соков до энергетиков, которые могут усугубить обезвоживание и негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему и мозг. Врач особо выделила риск образования тромбов из-за сгущения крови и микротромбозов в мозге, вызывающих головные боли и усталость.
«В жару также возникает тахикардия, которую усугубляет кофеин — он является симпатоадреналовым стимулятором и учащает сердцебиение», — предупредила Мухина.
Ранее россиянам назвали несколько рабочих способов охладиться в жару и не испортить здоровье. По словам врача, крайне важно не допустить перегрева тела — помочь в этом может правильная одежда.