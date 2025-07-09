Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никакого жареного и кофеина: Врач назвала опасные в летнее пекло продукты и напитки

Аномальная жара в летний период становится настоящим испытанием для организма. В такие дни особенно важно следить за тем, что вы едите и пьёте. Врач-диетолог Марият Мухина раскрыла Life.ru секреты правильного рациона в пекло, предупредив о смертельной опасности некоторых, казалось бы, безобидных продуктов и напитков.

Источник: Life.ru

В жаркую погоду жирная и жареная пища противопоказана, так как она увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Для её усвоения требуется больше ферментов поджелудочной железы и желудка, при этом на всё это выделяется энергия, которая приводит к дополнительному нагреву тела. Замечали же: поел жирненького — и согрелся.

Марият Мухина.

Врач-диетолог.

Диетолог также предостерегла от употребления острых блюд, которые провоцируют излишнее потоотделение и обезвоживание, а также порекомендовала отказаться от употребления алкоголя, кофеина и многих популярных напитков от кислых соков до энергетиков, которые могут усугубить обезвоживание и негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему и мозг. Врач особо выделила риск образования тромбов из-за сгущения крови и микротромбозов в мозге, вызывающих головные боли и усталость.

«В жару также возникает тахикардия, которую усугубляет кофеин — он является симпатоадреналовым стимулятором и учащает сердцебиение», — предупредила Мухина.

Ранее россиянам назвали несколько рабочих способов охладиться в жару и не испортить здоровье. По словам врача, крайне важно не допустить перегрева тела — помочь в этом может правильная одежда.