Никакого жареного и кофеина: Врач назвала опасные в летнее пекло продукты и напитки

В жаркую погоду жирная и жареная пища противопоказана, так как она увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Для её усвоения требуется больше ферментов поджелудочной железы и желудка, при этом на всё это выделяется энергия, которая приводит к дополнительному нагреву тела. Замечали же: поел жирненького — и согрелся.