Общественники попросили ускорить внедрение маркировки моторных масел

По мнению организации, эффективность маркировки уже доказана на примере других категорий товаров. «В 2024 году по решению Роспотребнадзора была заблокирована продажа 5,5 миллиона экземпляров биологически активных добавок к пище (БАД) с запрещенными компонентами. Продажи просроченной молочной продукции снизились в 41 раз, продажи питьевой воды неизвестного происхождения — на 89%», — также следует из письма.