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Подростки сняли фото с американским флагом у здания ФСБ: итог провокации попал на видео

Лисицын: Подростки устроили фотосессию с флагом США у здания ФСБ в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Двое подростков устроили фотосессию с американским флагом около здания ФСБ в Санкт-Петербурге. Внимание на это обратил военкор Евгений Лисицын. Он предположил, что парни решили «похайпить» таким снимком.

Подростки, устроившие фотосессию с флагом США около ФСБ, извинились и спели гимн России. Фото: ТГ-канал Екатерины Мизулиной.

Позже «итоги» детской провокации опубликовала директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«В Санкт-Петербурге подростки решили устроить фотосессию с флагом США прямо у здания ФСБ. Шутка не прошла, быстро пришлось исправляться», — написала Мизулина в Telegram-канале, сопроводив информацию фотографией подростка с американским флагом на плечах и видео, на котором двое молодых людей поют гимн России, стоя на флаге США и держа в руках российский триколор.

Фото: скриншот видео из Telegram-канала Екатерины Мизулиной.

Подробнее о событии читайте здесь на KP.RU.

Ранее в Москве оштрафовали блогеров, устроивших фотосессию с купюрами на Патриарших прудах. Трое нарушителей расстелили ковровую дорожку и устроили фотосессию -разбрасывали купюры на тротуар и проезжую часть, чем мешали движению.

Ранее соцсети взорвало видео, на котором молодая посетительница зоопарка дает затянуться электронной сигаретой орангутану. После этого девушка, оказавшаяся спортсменкой, записала новое видео — с извинениями и обещаниями, что такого больше не повторится.

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