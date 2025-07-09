Подростки сняли фото с американским флагом у здания ФСБ: итог провокации попал на видео

Двое подростков устроили фотосессию с американским флагом около здания ФСБ в Санкт-Петербурге. Внимание на это обратил военкор Евгений Лисицын. Он предположил, что парни решили «похайпить» таким снимком.
Подростки, устроившие фотосессию с флагом США около ФСБ, извинились и спели гимн России. Фото: ТГ-канал Екатерины Мизулиной.
Позже «итоги» детской провокации опубликовала директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«В Санкт-Петербурге подростки решили устроить фотосессию с флагом США прямо у здания ФСБ. Шутка не прошла, быстро пришлось исправляться», — написала Мизулина в Telegram-канале, сопроводив информацию фотографией подростка с американским флагом на плечах и видео, на котором двое молодых людей поют гимн России, стоя на флаге США и держа в руках российский триколор.
Фото: скриншот видео из Telegram-канала Екатерины Мизулиной.
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