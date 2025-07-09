Подростки сняли фото с американским флагом у здания ФСБ: итог провокации попал на видео

«В Санкт-Петербурге подростки решили устроить фотосессию с флагом США прямо у здания ФСБ. Шутка не прошла, быстро пришлось исправляться», — написала Мизулина в Telegram-канале, сопроводив информацию фотографией подростка с американским флагом на плечах и видео, на котором двое молодых людей поют гимн России, стоя на флаге США и держа в руках российский триколор.