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У популярного музыканта могут возникнуть трудности со въездом в Россию

Известному украинскому музыканту и вокалисту группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку могут запретить въезд в Российскую Федерацию.

Известному украинскому музыканту и вокалисту группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку могут запретить въезд в Российскую Федерацию. Об этом ссылаясь на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

По информации источника агентства, сейчас существуют основания для отказа Вакарчуку во въезде на территорию России.

В 2024 году группа «Океан Эльзы» провела турне по странам Европы, после которого музыканты заявили, что средства, вырученные от концертов, будут направлены на поддержку Вооруженных сил Украины.

Ранее, 2 июля, сообщалось, что украинской певице и телеведущей Оле Поляковой также могут запретить въезд в Россию.

Кроме того, 9 июня стало известно, что на Камчатке украинскому гражданину вынесли предупреждение, аннулировали вид на жительство и отказали в российском гражданстве из-за связей с Вооруженными силами Украины и подозрений в намерении шпионить за российскими военными.

Ранее сообщалось, что иностранный гражданин не может вылететь из аэропорта Стамбула более 40 дней.