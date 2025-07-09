У популярного музыканта могут возникнуть трудности со въездом в Россию

Кроме того, 9 июня стало известно, что на Камчатке украинскому гражданину вынесли предупреждение, аннулировали вид на жительство и отказали в российском гражданстве из-за связей с Вооруженными силами Украины и подозрений в намерении шпионить за российскими военными.