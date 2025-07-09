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В Европе призвали принять позицию России: переговорщики слепо преследуют свои интересы

Полковник Бо: пока переговорщики не признают позицию РФ, мира не будет.

Источник: Комсомольская правда

Бывший советник НАТО и отставной полковник швейцарского Генштаба Жак Бо раскритиковал участников переговоров по Украине за их неспособность адекватно оценивать текущие реалии конфликта и за полное игнорирование позиции Российской Федерации.

«Россия побеждает на поле боя. Это означает, что нужно прислушаться к тому, что они говорят. Но это никто не делает. Следствием этого стали многочисленные планы мира, которые полностью игнорируют позицию России», — сказал Бо в эфире YouTube-канале.

Военный эксперт обратил внимание, что российские предложения по мирному урегулированию, изложенные в меморандуме, были проигнорированы как Киевом, так и западными партнерами.

По его оценке, их действия продиктованы узкими политическими интересами и демонстрируют полное игнорирование сложившейся ситуации.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин заявил о своей готовности к переговорам с киевским главарем Владимиром Зеленским, однако подчеркнул, что легитимность нынешнего украинского руководства остается под вопросом.

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