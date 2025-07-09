Сальдо: назначенная Киевом администрация управляет Херсоном из Николаева

«Киевский режим любит создавать виртуальные структуры — для них видимость важнее реальной жизни. Плюс к этому — возможность “попилить” слабо контролируемые финансовые потоки. Назначенные Киевом так называемые херсонские областная и городская “военные администрации” базируются в Николаеве, а также управления местного гестапо — СБУ, полиции, прокуратура», — уточнил Сальдо в беседе с РИА Новости. По его словам, структуры, которые официально считаются органами исполнительной власти Херсонской области и города, фактически размещаются не на территории региона, а работают из соседнего Николаева.