Лидеру группы «Океан Эльзы» Вакарчуку могут не разрешить въезд в Россию

Лидер украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук может столкнуться с проблемами со въездом на территорию России, сообщили в российских правоохранительных структурах.
«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — сказал источник, слова которого приводит РИА Новости.
Согласно информации со страниц группы в соцсетях, в 2024 году музыкальный коллектив провёл тур по европейским странам. Кроме того, участники команды заявляли, что направят для ВСУ средства, вырученные с концертов.
Напомним, в октябре на Украине сообщили, что брат Святослава Вакарчука, 44-летний Олег Вакарчук, два года работал во Львовском областном территориальном центре комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению. Он уволился в феврале 2024 года. Сам лидер «Океана Эльзы» с 2022 года числился на службе во Львовской военной администрации.