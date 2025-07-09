Лидеру группы «Океан Эльзы» Вакарчуку могут не разрешить въезд в Россию

Напомним, в октябре на Украине сообщили, что брат Святослава Вакарчука, 44-летний Олег Вакарчук, два года работал во Львовском областном территориальном центре комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению. Он уволился в феврале 2024 года. Сам лидер «Океана Эльзы» с 2022 года числился на службе во Львовской военной администрации.