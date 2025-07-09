На Украине объявили в розыск министра транспорта РФ Андрея Никитина

В том же 2024 году СБУ объявила в розыск и его предшественника — Романа Старовойта, который занимал пост министра транспорта России с мая 2024 года и до 7 июля 2025 года. Летом Старовойт был освобожден от должности, а позже в Подмосковье обнаружили его тело.