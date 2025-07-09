Девять общественных территорий отремонтировали в Хабаровском крае

Первые девять территорий, отремонтированных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», открылись в Хабаровском крае. Они были отобраны жителями в 2024 году во время голосования, когда нацпроект еще назывался «Жилье и городская среда». Площадки расположены в Хабаровском и Нанайском районах, а также в районе имени Лазо. Нацпроект инициировал президент России, сообщает ИА AmurMedia.