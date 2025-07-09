Девять общественных территорий отремонтировали в Хабаровском крае

Первые девять территорий, отремонтированных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», открылись в Хабаровском крае. Они были отобраны жителями в 2024 году во время голосования, когда нацпроект еще назывался «Жилье и городская среда». Площадки расположены в Хабаровском и Нанайском районах, а также в районе имени Лазо. Нацпроект инициировал президент России, сообщает ИА AmurMedia.
— По одной территории сданы в поселках Переяславка, Мухен, в селах Мирненское, Сергеевское и Князе-Волконское. По две — в Полетнинском и в селе Маяк. На обновленных пространствах появились детские игровые и спортивные площадки для детей и взрослых, скверы и зоны отдыха для комфортного времяпрепровождения жителями поселений, — сообщили в министерстве ЖКХ края.
В ведомстве отметили, что все оборудование, смонтированное на площадках, только российского производства.
Как напоминает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, всего по итогам прошлогоднего Всероссийского онлайн-голосования в Хабаровском крае будет отремонтировано 79 общественных территорий. А в результате голосования этого года было отобрано 53 общественные территории, которые подлежат благоустройству в 2026 году.