Уже с сентября: Российские школьники начнут выполнять контрольные работы по новым правилам

Практические работы, не являющиеся формой контроля, будут ограничены одним уроком (также не более 45 минут). Новые нормы также устанавливают, что объём учебного времени, отводимого на проверочные работы, не должен превышать 10% от общего количества часов, выделенных на изучение предмета в конкретном классе.
Эти изменения направлены на стандартизацию учебного процесса и оптимизацию нагрузки на школьников. Ведомство подчёркивает, что новые правила помогут более равномерно распределять время между изучением материала и проверкой знаний.
Ранее в Госдуме выдвинули инициативу о прекращении оценки по пятибалльной системе на таких предметах, как физическая культура, изобразительное искусство и труд. Документ будет направлен на рассмотрение в Министерство образования и науки, а также в Рособрнадзор.