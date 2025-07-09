Уже с сентября: Российские школьники начнут выполнять контрольные работы по новым правилам

Практические работы, не являющиеся формой контроля, будут ограничены одним уроком (также не более 45 минут). Новые нормы также устанавливают, что объём учебного времени, отводимого на проверочные работы, не должен превышать 10% от общего количества часов, выделенных на изучение предмета в конкретном классе.