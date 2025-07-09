В Госдуму внесут проект о штрафах для мигрантов за мелкое хулиганство

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для мигрантов за мелкое хулиганство, в том числе их предлагается выдворять из страны, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
«В целях повышения ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства за мелкое хулиганство законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие: установление повышенного административного штрафа за мелкое хулиганство для иностранных граждан и лиц без гражданства; возможность применения дополнительной меры административного воздействия: выдворения за пределы Российской Федерации в случае систематических нарушений», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается увеличить штрафные санкции для мигрантов за мелкое хулиганство. По его словам, таким правонарушением может быть нарушение общественного порядка с нецензурной бранью, оскорбительное приставание к гражданам, повреждение чужого имущества, а также к мелкому хулиганству относится распространение интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.
Он уточнил, что за нарушение общественного порядка с использованием «русского мата» мигрантов предлагается штрафовать на 5 — 10 тысяч рублей, а не на одну тысячу, как сейчас, а если иностранного гражданина задержали за нарушение общественного порядка, и он отказался подчиняться законному требованию представителя власти — полицейскому или сотруднику Росгвардии, то максимальный штраф должен составить 25 тысяч рублей (вместо 2,5 тысячи рублей).
«Наш законопроект предусматривает разные виды наказания — штрафы 100 тысяч, 200 тысяч рублей, административный арест на 15 суток. Но главное наказание — это выдворение из страны, и в нашем законопроекте оно предусматривается за любое мелкое хулиганство», — отметил политик.
Лидер СРЗП указал на увеличение административных дел о мелком хулиганстве. «В Москве, например, в первом полугодии прошлого года их число выросло вдвое, до 270 тысяч. Из них 78 процентов возбуждались в отношении мигрантов, а ведь именно мелкое хулиганство часто приводит к серьёзным последствиям, и именно с него начинаются уголовные преступления в отношении российских граждан», — добавил парламентарий.
Миронов сообщил, что депутаты думской фракции «Справедливая Россия — За правду» будут настаивать и добиваться ужесточения административной ответственности для мигрантов, что позволит повысить уровень безопасности в России.