В Госдуму внесут проект о штрафах для мигрантов за мелкое хулиганство

Лидер СРЗП указал на увеличение административных дел о мелком хулиганстве. «В Москве, например, в первом полугодии прошлого года их число выросло вдвое, до 270 тысяч. Из них 78 процентов возбуждались в отношении мигрантов, а ведь именно мелкое хулиганство часто приводит к серьёзным последствиям, и именно с него начинаются уголовные преступления в отношении российских граждан», — добавил парламентарий.