Трамп раскрыл, от кого зависит введение «сокрушительных» санкций против РФ: в США снова пытаются запугивать Москву

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть исключительно от его решения. Об этом американский лидер сообщил в ходе заседания кабинета в Белом доме.
«Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору», — подчеркнул он, комментируя возможность новых санкций против России.
Кроме того, Трамп добавил, что он изучает этот проект закона «очень пристально», подчеркнув, что он является «опционным».
После этого экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич заявил, что проект закона, предусматривающий введение санкций в отношении России, будет рассмотрен в американском Конгрессе 9 июля. Этот документ, подчеркнул политик, это благоразумный следующий шаг в оказании давления на президента России Владимира Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня на Украине.
Напомним, речь идет о законопроекте сенатора Линдси Грэма* об усилении санкций против России, который, по мнению самого сенатора, будет «сокрушительным» для Москвы и всех, кто ее поддерживает.
Так, в частности, предлагается ввести абсурдные пошлины — до 500% — на экспорт всех товаров и услуг из России в США, а также на продукцию стран, закупающих российскую нефть, уран и нефтепродукты. Кроме пошлин он предлагает также вводить санкции против компаний, торгующих энергоносителями РФ. Кроме того, документ снова предполагает отключить российские подсанкционные банки от международных систем обмена финансовой информацией.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий отметил, если данные санкции будут введены, то они ударят по экономике самих США, а затем приведут и к очередному мировому кризису. В числе последствий этого решения главными будут три.
Первое — взлетят цены на нефть и, значит, цены на бензин в самих Штатах, что для Трампа тема болезненная. Второе — случится новый кризис мировой экономики, в результате чего США утратят статус тихой экономической гавани. И третье — ведущие экономики мира в очередной раз убедятся, что для торговли нужно срочно искать альтернативу доллару.
*признан на территории РФ террористом и экстремистом.