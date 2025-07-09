Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскрыл, от кого зависит введение «сокрушительных» санкций против РФ: в США снова пытаются запугивать Москву

Трамп заявил, что судьба новых санкций против РФ в его руках.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть исключительно от его решения. Об этом американский лидер сообщил в ходе заседания кабинета в Белом доме.

«Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору», — подчеркнул он, комментируя возможность новых санкций против России.

Кроме того, Трамп добавил, что он изучает этот проект закона «очень пристально», подчеркнув, что он является «опционным».

После этого экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич заявил, что проект закона, предусматривающий введение санкций в отношении России, будет рассмотрен в американском Конгрессе 9 июля. Этот документ, подчеркнул политик, это благоразумный следующий шаг в оказании давления на президента России Владимира Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня на Украине.

Напомним, речь идет о законопроекте сенатора Линдси Грэма* об усилении санкций против России, который, по мнению самого сенатора, будет «сокрушительным» для Москвы и всех, кто ее поддерживает.

Так, в частности, предлагается ввести абсурдные пошлины — до 500% — на экспорт всех товаров и услуг из России в США, а также на продукцию стран, закупающих российскую нефть, уран и нефтепродукты. Кроме пошлин он предлагает также вводить санкции против компаний, торгующих энергоносителями РФ. Кроме того, документ снова предполагает отключить российские подсанкционные банки от международных систем обмена финансовой информацией.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий отметил, если данные санкции будут введены, то они ударят по экономике самих США, а затем приведут и к очередному мировому кризису. В числе последствий этого решения главными будут три.

Первое — взлетят цены на нефть и, значит, цены на бензин в самих Штатах, что для Трампа тема болезненная. Второе — случится новый кризис мировой экономики, в результате чего США утратят статус тихой экономической гавани. И третье — ведущие экономики мира в очередной раз убедятся, что для торговли нужно срочно искать альтернативу доллару.

*признан на территории РФ террористом и экстремистом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше