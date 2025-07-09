Трамп раскрыл, от кого зависит введение «сокрушительных» санкций против РФ: в США снова пытаются запугивать Москву

Так, в частности, предлагается ввести абсурдные пошлины — до 500% — на экспорт всех товаров и услуг из России в США, а также на продукцию стран, закупающих российскую нефть, уран и нефтепродукты. Кроме пошлин он предлагает также вводить санкции против компаний, торгующих энергоносителями РФ. Кроме того, документ снова предполагает отключить российские подсанкционные банки от международных систем обмена финансовой информацией.