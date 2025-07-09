На российский город обрушилась аномальная жара

Во Владивостоке установилась жаркая погода. Во вторник, 8 июля, в городе четвертый раз за две недели обновился дневной температурный рекорд, сообщает Примгидромет.
Накануне воздух в столице Приморья прогрелся до +31,1 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд для этого дня был зафиксирован в 1973 году — ровно +31 градус.
При этом уже 9 июля в городе могут зафиксировать еще один температурный рекорд. Если это произойдет, то он станет уже пятым за полмесяца.
Аномально жаркая погода стоит в Приморском крае с 24 июня. Из-за высоких температур в регионе дважды объявляли штормовое предупреждения. Предыдущие температурные рекорд во Владивостоке были обновлены также 27 июня, 4 и 6 июля. 7 июля температура в столице края достигла исторического максимума 1973 года, но рекорд не был побит.
Ранее сообщалось, насколько прогрелась вода в Черном и Азовском морях на побережье Крыма.