Сапер Фет рассказал о сложностях обнаружения запрещенных испанских мин ВСУ

Запрещенные Женевской конвенцией испанские мины ВСУ сложно обнаружить из-за того, что в них минимум металла, а при поиске щупом они не будут давать сильный стук, как другие мины. Об этом aif.ru рассказал сапер с позывным Фет.
Ранее российские саперы обезвредили в Курской области установленные ВСУ испанские мины, запрещенные Женевской и Оттавской конвенциями.
«Эту мину сложно обнаружить. В ней минимум металла, одной из деталей взрывателя является металлическая пружина. Оболочка каучуковая, около 5 кг тротила. Взрыватель пластиковый. Мину тяжело будет металлоискателем обнаружить и щупом, потому что она мягкая, она не будет давать сильного стука в руку при натыкании на нее щупом», — пояснил Фет.
Ранее Зеленский утвердил решение СНБО о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, так как они создают угрозу для мирных жителей. Теперь соответствующий вопрос будет рассматривать Верховная рада.