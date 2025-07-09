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Сапер Фет рассказал о сложностях обнаружения запрещенных испанских мин ВСУ

Под Курском обезвредили запрещенные Женевской конвенцией испанские мины ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Запрещенные Женевской конвенцией испанские мины ВСУ сложно обнаружить из-за того, что в них минимум металла, а при поиске щупом они не будут давать сильный стук, как другие мины. Об этом aif.ru рассказал сапер с позывным Фет.

Ранее российские саперы обезвредили в Курской области установленные ВСУ испанские мины, запрещенные Женевской и Оттавской конвенциями.

«Эту мину сложно обнаружить. В ней минимум металла, одной из деталей взрывателя является металлическая пружина. Оболочка каучуковая, около 5 кг тротила. Взрыватель пластиковый. Мину тяжело будет металлоискателем обнаружить и щупом, потому что она мягкая, она не будет давать сильного стука в руку при натыкании на нее щупом», — пояснил Фет.

Ранее Зеленский утвердил решение СНБО о выходе из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, так как они создают угрозу для мирных жителей. Теперь соответствующий вопрос будет рассматривать Верховная рада.