Сапер Фет рассказал о сложностях обнаружения запрещенных испанских мин ВСУ

«Эту мину сложно обнаружить. В ней минимум металла, одной из деталей взрывателя является металлическая пружина. Оболочка каучуковая, около 5 кг тротила. Взрыватель пластиковый. Мину тяжело будет металлоискателем обнаружить и щупом, потому что она мягкая, она не будет давать сильного стука в руку при натыкании на нее щупом», — пояснил Фет.