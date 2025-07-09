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На Украине предъявили обвинения Сергею Кравцову и Эльвире Набиуллине

На Украине в розыск объявили министра просвещения России Сергея Кравцова и главу Банка России Эльвиру Набиуллину. Об этом говорится в базах данных МВД и Службы безопасности Украины (СБУ).

Набиуллину разыскивают на Украине.

На Украине в розыск объявили министра просвещения России Сергея Кравцова и главу Банка России Эльвиру Набиуллину. Об этом говорится в базах данных МВД и Службы безопасности Украины (СБУ).

«Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Банка России Эльвира Набиуллина объявлены в розыск на Украине», — сообщил ТАСС со ссылкой на базы данных МВД и Службы безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что Кравцов разыскивается украинскими силовиками с апреля 2025 года, а Набиуллина в розыске с января 2023 года.

Согласно опубликованным сведениям, Кравцов предъявлены обвинения по нескольким статьям, в том числе за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины». Набиуллиной инкриминируют аналогичное обвинение — «посягательство на территориальную целостность Украины».

Оба чиновника также внесены в списки экстремистского сайта «Миротворец». На данном интернет-ресурсе публикуют персональные данные лиц, которых авторы сайта считают представляющими угрозу национальной безопасности Украины.

В последние годы СБУ регулярно вносит в розыск российских государственных, военных и общественных деятелей. Так ранее в розыск объявили министра транспорта России Андрея Никитина.

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