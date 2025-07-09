«Омские лужи настолько глубокие…»: среди домов на Левобережье поселилась утка

Милое видео с уточкой набрало значительное количество лайков, однако нашлись и те, кого не восхитила природная аномалия. В частности, один из омичей написал, что глубина лужи позволяет уточке нырять в нее с головой. Также он посетовал на работу городских коммунальных служб, выразив опасение, что при таком отношении коммунальщиков к лужам, скоро в них заведутся крокодилы и бегемоты.