«Омские лужи настолько глубокие…»: среди домов на Левобережье поселилась утка

Вчера, 8 июля, в телеграм-канале «Жесть Омск» появилось забавное видео с дикой уткой, выбравшей для своего места жительства огромную дворовую лужу. Снявший видео автор говорит, что пернатая плавает на улице Дмитриева.
«Короче, мы сейчас на улице Дмитриева. Тут вот такой большой “океан” и в нем плавает уточка! Очень интересно, как она там оказалась и куда денется она после», — комментирует видео омич.
Милое видео с уточкой набрало значительное количество лайков, однако нашлись и те, кого не восхитила природная аномалия. В частности, один из омичей написал, что глубина лужи позволяет уточке нырять в нее с головой. Также он посетовал на работу городских коммунальных служб, выразив опасение, что при таком отношении коммунальщиков к лужам, скоро в них заведутся крокодилы и бегемоты.