Иркутск и китайский Нинбо стали городами-побратимами

Иркутск и китайский город Нинбо заключили официальное соглашение о дружбе и сотрудничестве. Документ подписал мэр Иркутска Руслан Болотов вместе с мэром Нинбо Тан Фэйфаном в ходе официального визита российской делегации в Китай. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
«Сегодня мы подписываем соглашение об установлении дружественных отношений. Вы станете нашим 15 городом-побратимом», — рассказал мэр Иркутска.
Стороны договорились развивать взаимодействие в сфере культуры, спорта, образования, предпринимательства, экономики и туризма. Новое соглашение стало результатом ранее достигнутых договорённостей, закрепленных протоколом о намерении установить дружеские связи. Оно открывает перспективы дальнейшего расширения контактов между двумя городами.
Согласно плану мероприятий на 2025 год, студенты из Иркутска примут участие в международном студенческом фестивале, организованном в городе Нинбо, а художники из Китая будут представлены на иркутском фестивале современного искусства «Перворыба». Также планируется совместная реализация арт-проекта «Город моей мечты».