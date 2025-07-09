Иркутск и китайский Нинбо стали городами-побратимами

Согласно плану мероприятий на 2025 год, студенты из Иркутска примут участие в международном студенческом фестивале, организованном в городе Нинбо, а художники из Китая будут представлены на иркутском фестивале современного искусства «Перворыба». Также планируется совместная реализация арт-проекта «Город моей мечты».