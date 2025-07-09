В Иркутской области открыто 15,8 тысяч вакансий

В июне 2025 года работодатели Иркутской области разместили 15,8 тысяч рабочих мест. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru, лидером по количеству предложений стал сектор рабочего персонала — 4,9 тысяч вакансий (31% от общего числа).
— Строительство и недвижимость заняли второе место с 3,6 тысячами открытых позиций (23%), а производство и сервисное обслуживание — третье (3,3 тысячи, 21%). Также востребованы специалисты по продажам и работе с клиентами (2,7 тысячи, 17%) и сотрудники в сфере транспорта и логистики (2,6 тысячи, 16%), — сообщают аналитики.
По сравнению с маем общее число вакансий увеличилось на 2%. Наибольший рост спроса зафиксирован в стратегическом консалтинге и инвестициях (+17%), управлении персоналом (+14%), закупках (+9%) и транспортной логистике (+7%). В то же время меньше предложений стало в страховании (-19%), маркетинге и рекламе (-8%), IT (-5%) и менеджменте (-3%).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье вахтовые зарплаты вдвое превышают местные.