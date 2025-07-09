В Иркутской области открыто 15,8 тысяч вакансий

По сравнению с маем общее число вакансий увеличилось на 2%. Наибольший рост спроса зафиксирован в стратегическом консалтинге и инвестициях (+17%), управлении персоналом (+14%), закупках (+9%) и транспортной логистике (+7%). В то же время меньше предложений стало в страховании (-19%), маркетинге и рекламе (-8%), IT (-5%) и менеджменте (-3%).