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Силы ПВО сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву

Российские военные за ночь обезвредили второй по счёту дрон, который направлялся в сторону столицы РФ.

Источник: Аргументы и факты

Вооружённые силы России сбили ещё один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который приближался к Москве, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Ранее он проинформировал о другом дроне, обезвреженном российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал глава города в своём Telegram-канале.

Собянин отметил, что к месту падения обломков дрона прибыли специалисты экстренных служб.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июля дежурные средства ПВО России нейтрализовали три украинских беспилотника, которые появились над территорией Белгородской области.

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