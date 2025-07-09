Силы ПВО сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву

Вооружённые силы России сбили ещё один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который приближался к Москве, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Ранее он проинформировал о другом дроне, обезвреженном российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО).
«ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву», — написал глава города в своём Telegram-канале.
Собянин отметил, что к месту падения обломков дрона прибыли специалисты экстренных служб.
Напомним, в ночь с 7 на 8 июля дежурные средства ПВО России нейтрализовали три украинских беспилотника, которые появились над территорией Белгородской области.
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