В ГД предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными в цирках

В случае принятия закона, штрафы для граждан составят от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. За использование животных без лицензии штрафы будут еще выше.