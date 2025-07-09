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В ГД предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными в цирках

Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, внесет на рассмотрение законопроект, ужесточающий наказание за нарушения в обращении с животными в цирках.

Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, внесет на рассмотрение законопроект, ужесточающий наказание за нарушения в обращении с животными в цирках.

Законопроект предусматривает увеличение штрафов за несоблюдение требований к использованию и содержанию животных в культурно-зрелищных учреждениях, зоопарках, дельфинариях и т.д., а также за работу без лицензии.

— Предлагается изменить наказание за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, а также за осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии либо с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, — цитирует Гусева РИА Новости.

В случае принятия закона, штрафы для граждан составят от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. За использование животных без лицензии штрафы будут еще выше.

Россиянам собираются запретить приводить животных на пляж — соответствующая норма содержится в проекте приказа МЧС, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, исключение сделают только для собак-поводырей.