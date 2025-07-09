В Саяно-Шушенском заповеднике подрастает коршун

После появления на свет птенцы коршуна ведут себя довольно агрессивно, борются за выживание и могут вступать в драки с братьями и сестрами. Особенно это проявляется, если в кладке много птенцов.
Интересно, что на разных этапах жизни внешний вид малышей меняется: первый пух — рыже-бурого оттенка, затем сменяется на серый. К 5−6 неделям молодые коршуны начинают выбираться из гнезда, делают первые попытки взлететь, а к двум месяцам уже почти не отличаются от взрослых птиц.
Свое путешествие на юг коршуны начинают в августе, а массовый отлет продолжается до середины осени. Эти хищники — одни из последних, кто покидает родные места перед наступлением зимы.