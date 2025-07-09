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В Саяно-Шушенском заповеднике подрастает коршун

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Саяно-Шушенском заповеднике сотрудники запечатлели птенца черного коршуна в гнезде среди живописных сибирских пейзажей.

Источник: НИА Красноярск

После появления на свет птенцы коршуна ведут себя довольно агрессивно, борются за выживание и могут вступать в драки с братьями и сестрами. Особенно это проявляется, если в кладке много птенцов.

Интересно, что на разных этапах жизни внешний вид малышей меняется: первый пух — рыже-бурого оттенка, затем сменяется на серый. К 5−6 неделям молодые коршуны начинают выбираться из гнезда, делают первые попытки взлететь, а к двум месяцам уже почти не отличаются от взрослых птиц.

Свое путешествие на юг коршуны начинают в августе, а массовый отлет продолжается до середины осени. Эти хищники — одни из последних, кто покидает родные места перед наступлением зимы.