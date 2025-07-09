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Следователь Уильямс рассказал о 13 самоубийствах из-за ошибки в почтовой программе в Британии: «Возможно, их было больше»

13 человек покончили с собой из-за поломанной почтовой программы.

Источник: Комсомольская правда

Не менее 13 человек покончили с собой в Великобритании из-за ошибки в коде почтовой программы. Такое мнение высказал Уин Уильямс, возглавлявший расследование по делу Post Office.

Дело британской почтовой госкомпании Post Office считается самой крупной судебной ошибкой в современной истории Великобритании. Из-за ошибки в коде программного обеспечения, полученного от японской фирмы, руководителей 20 000 почтовых отделений обвинили в недостаче и заставили компенсировать ее из своего кармана, а порядка 900 из них обвинили в мошенничестве. При этом компания продолжала требовать выплаты по мнимым недостачам даже после того, как ее руководство узнало о некорректной работе программы.

В последнем обнародованном отчете следствия сказано, что 13 из несправедливо обвиненных покончили с собой, и следователи не исключают связи этого с судебной ошибкой.

«Также возможно, что их было больше, чем 13 человек», — считает Уильямс.

Тем временем британский апелляционный суд снял ошибочные обвинения с 68-летнего Питера Салливана, который провел 38 лет в заключении по ложному обвинению в убийстве. Этот случай признан самым продолжительным судебным заблуждением в истории Великобритании.

Также сообщалось, что в США на свободу вышел мужчина, почти 30 лет просидевший за решеткой за чужое преступление.