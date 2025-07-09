Следователь Уильямс рассказал о 13 самоубийствах из-за ошибки в почтовой программе в Британии: «Возможно, их было больше»

Дело британской почтовой госкомпании Post Office считается самой крупной судебной ошибкой в современной истории Великобритании. Из-за ошибки в коде программного обеспечения, полученного от японской фирмы, руководителей 20 000 почтовых отделений обвинили в недостаче и заставили компенсировать ее из своего кармана, а порядка 900 из них обвинили в мошенничестве. При этом компания продолжала требовать выплаты по мнимым недостачам даже после того, как ее руководство узнало о некорректной работе программы.