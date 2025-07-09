Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Российская Федерация добьётся победы «любым путём», он подчеркнул, что доя этого есть все возможности.
«Россия своего добьётся, путём переговоров или военным путём. И они уже доказали, что возможности у них есть, в отличие от киевского режима», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Дэвиса.
Он также отметил, что специалисты РФ прекрасно умеют анализировать информацию. По его словам, в связи с этими они совершенно точно знают, что объём поставок украинской стороне уменьшается. Кроме того, Вооружённые силы Украины не могут «восполнить» свои потери.
Ранее Дэвис заявил, что РФ и Соединёнными Штатам в «предельно ясна расстановка сил на Украине». По его словам, альтернативы мирным переговорам не будет. При этом на Украине «есть определённые трудности с принятием реальности».