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Дэвис: у РФ есть всё необходимое для победы любым путём

Вооружённые силы Украины не могут «восполнить» свои потери.

Источник: Аргументы и факты

Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Российская Федерация добьётся победы «любым путём», он подчеркнул, что доя этого есть все возможности.

«Россия своего добьётся, путём переговоров или военным путём. И они уже доказали, что возможности у них есть, в отличие от киевского режима», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Дэвиса.

Он также отметил, что специалисты РФ прекрасно умеют анализировать информацию. По его словам, в связи с этими они совершенно точно знают, что объём поставок украинской стороне уменьшается. Кроме того, Вооружённые силы Украины не могут «восполнить» свои потери.

Ранее Дэвис заявил, что РФ и Соединёнными Штатам в «предельно ясна расстановка сил на Украине». По его словам, альтернативы мирным переговорам не будет. При этом на Украине «есть определённые трудности с принятием реальности».