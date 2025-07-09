Дэвис: у РФ есть всё необходимое для победы любым путём

Он также отметил, что специалисты РФ прекрасно умеют анализировать информацию. По его словам, в связи с этими они совершенно точно знают, что объём поставок украинской стороне уменьшается. Кроме того, Вооружённые силы Украины не могут «восполнить» свои потери.