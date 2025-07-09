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Стало известно, где теперь живет Паулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком

Андреева после расставания с Бондарчуком осталась жить с сыном в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Актриса Паулина Андреева, после того как в марте этого года объявила о разводе с режиссером Федором Бондарчуком, продолжает жить в Санкт-Петербурге вместе с сыном Иваном. По словам продюсера Сергея Дворцова, Паулина осталась в Северной столице и получила в собственность квартиру, которую Федор приобрел после их свадьбы.

— После развода, насколько я слышал, Паулина живет с сыном в Санкт-Петербурге. Она получила в собственность квартиру в городе на Неве, которую Федор купил после их свадьбы. За Бондарчуком осталась большая квартира в Москве, в Брюсовом переулке (риелторы оценивают ее стоимость почти в 100 млн рублей. — Ред.), — поделился продюсер в беседе с KP.RU.

Интересно, что недавно Паулина удалила пост о разводе. Более того, как стало известно из источников в киношных кругах, актеры все еще состоят в законном браке. Говорят, что Федор Бондарчук решил попытаться вернуть свою жену.

— Я слышала, что Федор и Паулина почти помирились, поэтому никто из них до сих пор не подал на развод. Думаю, они тихо сойдутся, но не будут делать из этого пиар, — рассказала подруга семьи.