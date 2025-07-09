Стало известно, где теперь живет Паулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком

— После развода, насколько я слышал, Паулина живет с сыном в Санкт-Петербурге. Она получила в собственность квартиру в городе на Неве, которую Федор купил после их свадьбы. За Бондарчуком осталась большая квартира в Москве, в Брюсовом переулке (риелторы оценивают ее стоимость почти в 100 млн рублей. — Ред.), — поделился продюсер в беседе с KP.RU.