Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 июля

День Стрельцов будет плодотворным. Однако успеть все свои дела будет трудно, если вы не возьметесь за них прямо с утра. Не стоит откладывать важные встречи, даже если вам они неприятны. Если вам нужно о чем-то с кем-то договориться — ждите вечера. Это наиболее благоприятное время для переговоров. В диалоге отстаивайте свои интересы твердо, но спокойно, без давления.