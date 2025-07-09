Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 9 июля.
Сегодняшний день от Овнов требует осторожности буквально во всем. Даже если у вас в планах исключительно привычные дела, есть риск ошибиться. Причем исправить недочет быстро не выйдет. Кроме того, вас могут ждать трудности в общении и ссоры со старыми знакомыми. Эти конфликты помешают закончить начатую работу. В связи с этим лучше отложить решение важных вопросов по работе.
Тельцов сегодня могут ждать приятные сюрпризы и удачные совпадения. Возможно, именно сегодня вам выпадет шанс найти способ воплотить в жизнь то, что вы давно задумывали. Не бойтесь сегодня проявлять инициативу и делиться своими идеями и проектами. Также сегодня благоприятный день для обсуждения рабочих и финансовых вопросов.
У Близнецов сегодня также довольно плодотворный день. Если действительно хотите достичь успеха, не останавливайтесь перед препятствиями. Сегодня вам под силу преодолеть их и справиться с давними противниками. Причем ваши идеи сейчас поддерживают даже те, кто раньше их отвергал. Удача ждет и в финансовом вопросе. Будет возможность сделать удачные покупки, например, приобрести мебель, бытовую технику или квартиру.
Ракам астрологи советуют сохранять спокойствие и держать себя в руках, что бы ни произошло. Это поможет пережить сегодняшний день без последствий. Особенно это важно для тех представителей знака, которые запланировали на сегодня важные встречи. Разногласия с окружающими возникают чаще обычного, и причиной их может стать любой пустяк. Воздержитесь от критики.
Львам также важно стараться сохранять спокойствие. Возможно, вас будет окружать настоящий бытовой хаос. Но самообладание поможет сосредоточиться и принять правильные решения. Не усложняйте путь к цели. В личных делах помощь окажет интуиция. От серьезных покупок лучше отказаться, сейчас не время тратить средства, да еще и крупные.
Девам сегодня будет крайне трудно поладить с другими людьми, поскольку вам слишком нравится руководить и отдавать распоряжения. На этом фоне представителям знака трудно оценить чужое мнение. Во избежание конфликтов астрологи советуют спокойно обсудить сложившуюся ситуацию с коллегой или близким человеком. В семье также возможны разногласия — часто вы неправильно понимаете намерения родных и друзей.
Весов могут ждать всевозможные трудности и проблемы. Однако постарайтесь не принимать их слишком близко к сердцу. Во второй половине дня ситуация изменится — вы найдете способ справиться с испытаниями. Не исключены неожиданные удачные идеи, настоящие озарения. Часто именно те ваши решения, которые кажутся сомнительными, помогают достичь успеха.
Сложный день ждет Скорпионов. Чтобы достичь нужного результата, потребуется много терпения, а им вы сегодня похвастаться определенно не можете. Пытаясь как можно быстрее добиться результата, вы порой допускаете серьезные ошибки, сами себе создаете проблемы. Постарайтесь сосредоточиться на работе, в особенности на ее мелких аспектах.
День Стрельцов будет плодотворным. Однако успеть все свои дела будет трудно, если вы не возьметесь за них прямо с утра. Не стоит откладывать важные встречи, даже если вам они неприятны. Если вам нужно о чем-то с кем-то договориться — ждите вечера. Это наиболее благоприятное время для переговоров. В диалоге отстаивайте свои интересы твердо, но спокойно, без давления.
Сегодня обаяние Козерогов и их навык ладить с людьми поможет в решении многих появившихся вопросов. Будет шанс получить какую-то полезную информацию, научиться тому, что вскоре пригодится. День отлично подойдет для занятия делами, требующими творческого подхода. Не бойтесь фантазировать и мечтать. Это помогает по-новому взглянуть на многие привычные вещи.
Водолеев также ждет довольно плодотворный день. Вам удастся достичь всех запланированных целей, если попросите поддержку единомышленников. Старайтесь наблюдать за другими и учиться на чужих ошибках. В личной сфере возможны размолвки на пустом месте. И осторожнее общайтесь с младшими родственниками, не исключено, что сейчас можно испортить отношения.
Первая половина дня у Рыб будет приятной и спокойной. Вам не придется переживать по мелочам, а нужные решения придут быстро. Будет возможность помочь близкому человеку. Позже вероятны какие-то неприятные новости или события. Не исключены атаки мошенников. Ни на что соглашайтесь, пока все хорошенько не обдумаете и не проанализируете, передает «Российская газета».