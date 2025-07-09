Коллеги Бондарчука про слух о романе режиссера со светской львицей Полиной Подплетенной: «Не во вкусе Федора»

— Слухи про роман Федора с Подплетенной — полный бред. У Полины есть мужчина, и она вообще не во вкусе Федора. Бондарчук любит творческих женщин, интеллектуалок. Да и у Федора другие заботы. Во-первых, он надеется на воссоединение с Паулиной, во-вторых, плотно занят экранизацией повести Стругацких «Трудно быть богом». Он продюсирует этот проект и очень увлечен им, — поделились коллеги Федора.