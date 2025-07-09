Коллеги Бондарчука про слух о романе режиссера со светской львицей Полиной Подплетенной: «Не во вкусе Федора»

Слухи о возможном романе Федора Бондарчука с известной светской львицей и соосновательницей бренда Полиной Подплетенной оказались не более чем домыслами. Коллеги режиссера заверили KP.RU, что все разговоры на эту тему не имеют под собой оснований.
— Слухи про роман Федора с Подплетенной — полный бред. У Полины есть мужчина, и она вообще не во вкусе Федора. Бондарчук любит творческих женщин, интеллектуалок. Да и у Федора другие заботы. Во-первых, он надеется на воссоединение с Паулиной, во-вторых, плотно занят экранизацией повести Стругацких «Трудно быть богом». Он продюсирует этот проект и очень увлечен им, — поделились коллеги Федора.
Кроме того, как утверждают источники, режиссер сейчас сосредоточен на делах с киностудией «Ленфильм». В декабре прошлого года Бондарчук покинул пост председателя совета директоров студии, и, по словам коллег, ему нужно «передать дела новому руководству» и «выходить из долгов».
Напомним, что в начале года, после объявления развода с Паулиной Андреевой начали появляться слухи о возможных романах Федора, в том числе с Софьей Синицыной. Однако, как уверяют друзья, у Федора с актрисой никогда не было романа.