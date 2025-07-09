Челябинскую область на пару дней накроет 30-градусная жара

Сегодня днём на территории области будет стоять переменная облачность, преимущественно без осадков, воздух прогреется до +23…+28. Ветер останется прохладным северо-западным и несильным, с порывами до 12 метров в секунду. В прогнозе на четверг — местами кратковременные дожди и грозы, однако потеплеет уже до +26…+31. В пятницу — снова преимущественно без осадков, но жарить будет на градус меньше. Ночи, кстати, тоже будут относительно тёплыми, +12…+17.
В Челябинске в среду и пятницу ожидается переменная облачность, без осадков, и до +25…+27. В четверг же станет ещё теплее, до +27…+29, но пройдёт кратковременный дождь.
Важно помнить, что происшествия во время летней грозы — не редкость, и наибольшую опасность представляют разряды молнии. Что делать во время бушующей природной стихии и как уберечь себя от удара молнии, рассказали в Минздраве Челябинской области.