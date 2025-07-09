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Челябинскую область на пару дней накроет 30-градусная жара

Прекрасная новость для тех жителей и гостей Челябинской области, кто обожает 30-градусную жару: она вот-вот доберётся до нашего региона. Подробнее об этом, а также о том, какую погоду ждать в среду, 9 июля, выяснили в местном Гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 94% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: Pchela.News

Сегодня днём на территории области будет стоять переменная облачность, преимущественно без осадков, воздух прогреется до +23…+28. Ветер останется прохладным северо-западным и несильным, с порывами до 12 метров в секунду. В прогнозе на четверг — местами кратковременные дожди и грозы, однако потеплеет уже до +26…+31. В пятницу — снова преимущественно без осадков, но жарить будет на градус меньше. Ночи, кстати, тоже будут относительно тёплыми, +12…+17.

В Челябинске в среду и пятницу ожидается переменная облачность, без осадков, и до +25…+27. В четверг же станет ещё теплее, до +27…+29, но пройдёт кратковременный дождь.

Важно помнить, что происшествия во время летней грозы — не редкость, и наибольшую опасность представляют разряды молнии. Что делать во время бушующей природной стихии и как уберечь себя от удара молнии, рассказали в Минздраве Челябинской области.