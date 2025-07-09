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Липовой: освобождение Поддубного в ДНР создало дыру в обороне ВСУ

Минобороны РФ сообщило об освобождении Поддубного в минувшее воскресенье.

Источник: Аргументы и факты

Освобождение села Поддубное в Донецкой народной республике создало дыру в обороне ВСУ, заявил aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Взятие каждого села, которое укреплялось ВСУ, в том числе села Поддубное, — это, считайте, прореха в обороне противника», — сказал Липовой.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Поддубного в минувшее воскресенье.

Штурмовик группировки «Восток» с позывным Гусь рассказывал, что ВС РФ ликвидировали несколько десятков украинских командиров и личный состав ВСУ в результате авиаударов по командным пунктам противника в Поддубном.