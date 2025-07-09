Освобождение села Поддубное в Донецкой народной республике создало дыру в обороне ВСУ, заявил aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Взятие каждого села, которое укреплялось ВСУ, в том числе села Поддубное, — это, считайте, прореха в обороне противника», — сказал Липовой.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Поддубного в минувшее воскресенье.
Штурмовик группировки «Восток» с позывным Гусь рассказывал, что ВС РФ ликвидировали несколько десятков украинских командиров и личный состав ВСУ в результате авиаударов по командным пунктам противника в Поддубном.