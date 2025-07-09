Ричмонд
+28°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заговорил о Путине и пообещал России маленький сюрприз

Трамп сообщил, что хочет устроить РФ маленький сюрприз.

Источник: Комсомольская правда

На совещании с членами администрации президент США Дональд Трамп заявил о тщательном изучении вопроса введения новых антироссийских санкций, отметив, что «очень решительно» рассматривает возможность поддержки соответствующего законопроекта в Конгрессе.

«Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, желает ли он принятия Конгрессом данного законопроекта и будет ли готов его подписать.

Кроме этого, говоря о возможных шагах США по урегулированию украинского конфликта, Трамп намекнул на подготовку «небольшого сюрприза» в отношении России, не вдаваясь в детали, но при этом выразив явное недовольство действиями российского президента Владимира Путина.

«Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз. Он [Путин] все время очень мил с нами, но, как оказалось, это бессмысленно», — добавил президент США.

Напомним, что в рамках предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о возможности быстрого урегулирования украинского конфликта, утверждая, что для этого ему потребуется всего 24 часа. Тогда он был намерен лично связаться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, потребовав прекращения боевых действий.

Однако позднее американский лидер признал, что достижение мирного урегулирования между Россией и Украиной оказалось труднее, чем он изначально ожидал. Хотя президент США не исключил усиления антироссийских ограничительных мер, он ясно дал понять, что судьба нового санкционного законопроекта в Конгрессе будет определяться его персональным решением.

При этом стоит уточнить, что российская позиция, в отличие от изменчивой риторики Трампа, отличается последовательностью — ключевыми приоритетами остаются устранение источников конфликта и достижение прочного мира. Президент России постоянно подтверждает открытость к переговорному процессу, но с обязательным соблюдением важных интересов для РФ.

Ранее сенатор Линдси Грэм* заявил, что в США ведутся обсуждения о введении санкций против России. Как уточнялось, подобные ограничительные меры могут затронуть не только страну, но и ее торговых партнеров.

*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше