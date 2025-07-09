На совещании с членами администрации президент США Дональд Трамп заявил о тщательном изучении вопроса введения новых антироссийских санкций, отметив, что «очень решительно» рассматривает возможность поддержки соответствующего законопроекта в Конгрессе.
«Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, желает ли он принятия Конгрессом данного законопроекта и будет ли готов его подписать.
Кроме этого, говоря о возможных шагах США по урегулированию украинского конфликта, Трамп намекнул на подготовку «небольшого сюрприза» в отношении России, не вдаваясь в детали, но при этом выразив явное недовольство действиями российского президента Владимира Путина.
«Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз. Он [Путин] все время очень мил с нами, но, как оказалось, это бессмысленно», — добавил президент США.
Напомним, что в рамках предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о возможности быстрого урегулирования украинского конфликта, утверждая, что для этого ему потребуется всего 24 часа. Тогда он был намерен лично связаться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, потребовав прекращения боевых действий.
Однако позднее американский лидер признал, что достижение мирного урегулирования между Россией и Украиной оказалось труднее, чем он изначально ожидал. Хотя президент США не исключил усиления антироссийских ограничительных мер, он ясно дал понять, что судьба нового санкционного законопроекта в Конгрессе будет определяться его персональным решением.
При этом стоит уточнить, что российская позиция, в отличие от изменчивой риторики Трампа, отличается последовательностью — ключевыми приоритетами остаются устранение источников конфликта и достижение прочного мира. Президент России постоянно подтверждает открытость к переговорному процессу, но с обязательным соблюдением важных интересов для РФ.
Ранее сенатор Линдси Грэм* заявил, что в США ведутся обсуждения о введении санкций против России. Как уточнялось, подобные ограничительные меры могут затронуть не только страну, но и ее торговых партнеров.
*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.