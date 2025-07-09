Бывший омский чиновник получил высокую должность в московском министерстве

Вчера, 8 июля, бывший замминистра Минприроды Омской области Сергей Палагута, назначен заместителем директора департамента в структурным подразделением Минприроды России. Об этом сообщил телеграм-канал «Охотоведение — Hunting Research».
Сергей Палагута появился в Омской области января 2019 года, возглавив Управление по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов регионального министерства природных ресурсов. В том же году он стал заместителем министра, а спустя еще два года — в 2021 году — первым заместителем министра. Эту должность Палагута освободил в 2024 году, в связи со сменой команды новым губернатором.
Новое рабочее место бывшего омского чиновника Сергея Палагуты, со вчерашнего дня находится в федеральном Минприроды. Теперь он заместитель департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны, использования объектов животного мира и развития охотничьего хозяйства.