Ричмонд
+28°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье большегрузам из-за жары ограничили проезд по дорогам

В Приморском крае власти ввели временные ограничения на проезд большегрузного транспорта по некоторым дорогам из-за жары. Запрет начинает действовать при температуре выше 32 градусов тепла, сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

Ограничения касаются региональных трасс. Также тяжеловесным машинам запрещено въезжать в города. Двигаться большегрузы могут только ночью — с 21:00 до 9:00. Запрет снимут, как только высокие температуры спадут.

Уточняется, что подобное решение принято для предотвращения разрушения дорог.

«При наступлении жаркой погоды дорожная инфраструктура подвергается повышенному риску повреждения — покрытие размягчается, что может привести к образованию колеи и снижению сцепления колес автомобилей с дорогой. Особенно подвержены такому воздействию дороги с высокой интенсивностью движения», — отметили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.