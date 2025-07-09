В Приморье большегрузам из-за жары ограничили проезд по дорогам

Ограничения касаются региональных трасс. Также тяжеловесным машинам запрещено въезжать в города. Двигаться большегрузы могут только ночью — с 21:00 до 9:00. Запрет снимут, как только высокие температуры спадут.
Уточняется, что подобное решение принято для предотвращения разрушения дорог.
«При наступлении жаркой погоды дорожная инфраструктура подвергается повышенному риску повреждения — покрытие размягчается, что может привести к образованию колеи и снижению сцепления колес автомобилей с дорогой. Особенно подвержены такому воздействию дороги с высокой интенсивностью движения», — отметили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.