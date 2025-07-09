В Финляндии расцвела нелегальная торговля рублями из-за санкций

В Финляндии наблюдается активизация торговли рублями после введения санкций против России, сообщает газета Iltalehti.
Ограничения на банковские переводы между Финляндией и Россией привели к росту спроса на услуги обмена валют. Финны ищут альтернативные способы перевода денег, в том числе через обмен валюты между частными лицами.
В социальных сетях создаются группы, где люди предлагают обменять рубли на евро наличными в торговых центрах, опасаясь мошенничества. Курс обмена составляет примерно 89−90 рублей за евро. По данным газеты, чаще всего такими услугами пользуются выходцы из России и Украины, проживающие в столичном регионе, говорится в статье.
24 июня руководитель оперативного управления пограничной службы Финляндии Самуэль Сильянен заявил, что решение руководства страны о закрытии сухопутной границы с Россией очень сильно повлияло на жителей приграничных территорий в обеих государствах — в частности, оно разделило некоторые семьи.
19 мая СМИ сообщили, что сотрудники финской таможенной службы выражают недовольство закрытием границы с Россией, поскольку это решение приводит к дополнительным расходам в размере почти 500 тысяч евро ежемесячно. Таможенники предлагают открыть хотя бы один пограничный пункт с российской стороной.