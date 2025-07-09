В Финляндии расцвела нелегальная торговля рублями из-за санкций

В социальных сетях создаются группы, где люди предлагают обменять рубли на евро наличными в торговых центрах, опасаясь мошенничества. Курс обмена составляет примерно 89−90 рублей за евро. По данным газеты, чаще всего такими услугами пользуются выходцы из России и Украины, проживающие в столичном регионе, говорится в статье.