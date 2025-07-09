Ортопед Литвиненко: Пугачевой может потребоваться замена коленного сустава

Максим Галкин* выложил в соцсеть кадры с прогулки Аллы Пугачевой по пляжу в Юрмале. На видео заметно, что артистка очень тяжело идет и едва сгибает колени.
В беседе с aif.ru ортопед Адрей Литвиненко объяснил, что может стать причиной такого состояния певицы.
«Колени не разгибаются, как правило, при контрактуре сустава. Она развивается на фоне дегенеративно-дистрофических заболеваний, таких как артроз коленного сустава», — рассказал эксперт.
Врач уточнил, что когда сустав плохо разгибается, то это свидетельствует о начальной третьей стадии.
«Всего есть четыре стадии, при четвертой и в некоторых случаях уже при третьей рекомендуется эндопротезирование. Тут надо делать рентгены, МРТ, обследовать и принимать какое-то решение», — добавил Литвиненко.
Ранее психолог Сергей Ланг объяснил оскорбительный ответ Пугачевой на поздравление с днем рождения от поэта-песенника Ильи Резника тяжелой психологической проблемой у артистки.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ.