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Ортопед Литвиненко: Пугачевой может потребоваться замена коленного сустава

Врач объяснил, почему у артистки плохо гнутся колени.

Источник: Аргументы и факты

Максим Галкин* выложил в соцсеть кадры с прогулки Аллы Пугачевой по пляжу в Юрмале. На видео заметно, что артистка очень тяжело идет и едва сгибает колени.

В беседе с aif.ru ортопед Адрей Литвиненко объяснил, что может стать причиной такого состояния певицы.

«Колени не разгибаются, как правило, при контрактуре сустава. Она развивается на фоне дегенеративно-дистрофических заболеваний, таких как артроз коленного сустава», — рассказал эксперт.

Врач уточнил, что когда сустав плохо разгибается, то это свидетельствует о начальной третьей стадии.

«Всего есть четыре стадии, при четвертой и в некоторых случаях уже при третьей рекомендуется эндопротезирование. Тут надо делать рентгены, МРТ, обследовать и принимать какое-то решение», — добавил Литвиненко.

Ранее психолог Сергей Ланг объяснил оскорбительный ответ Пугачевой на поздравление с днем рождения от поэта-песенника Ильи Резника тяжелой психологической проблемой у артистки.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ.