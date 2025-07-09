Марочко назвал направления, где ВСУ несут самые большие потери

«За последнее время тенденция к увеличению потерь украинских боевиков отмечается — я говорю, прежде всего, за рубежи Луганской народной республики — в зоне ответственности западной группировки войск ВС РФ. Это как раз купянский и сватовско-кременской участки», — сказал Марочко.