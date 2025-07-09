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Марочко назвал направления, где ВСУ несут самые большие потери

Противник несет существенный урон в живой силе и технике, отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт, подполковник Андрей Марочко назвал aif.ru участки зоны СВО, на которых потери ВСУ значительно увеличились.

«За последнее время тенденция к увеличению потерь украинских боевиков отмечается — я говорю, прежде всего, за рубежи Луганской народной республики — в зоне ответственности западной группировки войск ВС РФ. Это как раз купянский и сватовско-кременской участки», — сказал Марочко.

Он отметил, что на указаннам направлении зоны СВО идут активные бои, российские военные продвигаются вперед при активной работе воздушно-космических сил ВС РФ, наносящих очень существенный урон противнику в живой силе и технике.

Ранее Марочко отметил, что одним из факторов, из-за которого в ВСУ растет количество безвозвратных потерь, является низкая квалификация украинских боевиков.

Напомним, депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что ВСУ несут «сумасшедшие» потери, и Киев их скрывает.