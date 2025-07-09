Axios: встреча Нетаньяху и Трампа в США продлилась 90 минут

Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне продолжалась 90 минут, сообщает Axios.
По данным издания, она состоялась «за закрытыми дверями» в присутствии вице-президента США Джей Ди Вэнса. Нетаньяху за время своего визита в Вашингтон два раза встретился с американским лидером, первая встреча была проведена в понедельник.
Во вторник Белый дом посетила делегация из Катара, в ходе встречи обсуждались усилия Катара и США по урегулированию в секторе Газа, а также возможная сделка о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
Издание ссылается на информацию, полученную от источника. По его словам, для израильской стороны и ХАМАС «главным» разногласием на пути к достижению соглашения «остаётся вопрос вывода войск Израиля из Газы».
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф планирует отправиться в Катар для продолжения переговоров по прекращению огня в Газе.
Ранее Нетаньяху заявил, что выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира.