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Axios: встреча Нетаньяху и Трампа в США продлилась 90 минут

Встреча состоялась в Вашингтоне «за закрытыми дверями» в присутствии Вэнса.

Источник: Аргументы и факты

Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне продолжалась 90 минут, сообщает Axios.

По данным издания, она состоялась «за закрытыми дверями» в присутствии вице-президента США Джей Ди Вэнса. Нетаньяху за время своего визита в Вашингтон два раза встретился с американским лидером, первая встреча была проведена в понедельник.

Во вторник Белый дом посетила делегация из Катара, в ходе встречи обсуждались усилия Катара и США по урегулированию в секторе Газа, а также возможная сделка о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

«ХАМАС требует от ЦАХАЛ отойти на те же линии, которые существовали до нарушения предыдущего соглашения о прекращении огня в марте. Израиль отказывается это сделать», — говорится в публикации.

Издание ссылается на информацию, полученную от источника. По его словам, для израильской стороны и ХАМАС «главным» разногласием на пути к достижению соглашения «остаётся вопрос вывода войск Израиля из Газы».

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф планирует отправиться в Катар для продолжения переговоров по прекращению огня в Газе.

Ранее Нетаньяху заявил, что выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира.

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