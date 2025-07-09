В Башкирии прокуратура запретила концерт рэпера Scally Milano

Между тем в России законодательно запрещено использовать нецензурную лексику в публичных местах — за это предусмотрены немаленькие штрафы, а также привлечение к ответственности за мелкое хулиганство вплоть до 15 суток ареста. За ругань матом на концертах штрафы накладываются на организаторов подобных мероприятий. Однако часто суды встают на защиту промоутеров: в 2019 году было прекращено дело о таком нарушении группы «Ленинград» в Ростове. Однако песни группы «Ленинград» с единичными бранными выражениями просто выхолощены по сравнению с текстами Скайли Милано, где практически нет обычных слов.