В Башкирии прокуратура запретила концерт рэпера Scally Milano

Однако вслед за Башкирией выступление Скайли Милано отменили в Казани и Самаре. В Уфе надзорное ведомство РБ выписало организаторам концерта предостережение.
Теперь в туре Скайли Милано (25-летний Даниил Дмитриев из Перми) значатся концерты только в Набережных Челнах, Владимире и Чебоксарах. Однако, как уверяет сам рэпер, выступления перенесены на неопределенный срок, так как «нет разрешения региональных властей, и концертные площадки испугались».
Напомним, Скайли Милано называют представителем нового российского рэпа, но при этом в композициях исполнителя практически нет ни одного приличного русского слова. Все тексты песен состоят даже не из бранных, а очень грязных матерных выражений, которые несут крайне вульгарный смысл. Впрочем, в интернете можно обнаружить эти скабрезные и пошлые стихи и убедиться, что автор сальных сентенций пишет свои вирши явно не в адекватном состоянии.
Между тем в России законодательно запрещено использовать нецензурную лексику в публичных местах — за это предусмотрены немаленькие штрафы, а также привлечение к ответственности за мелкое хулиганство вплоть до 15 суток ареста. За ругань матом на концертах штрафы накладываются на организаторов подобных мероприятий. Однако часто суды встают на защиту промоутеров: в 2019 году было прекращено дело о таком нарушении группы «Ленинград» в Ростове. Однако песни группы «Ленинград» с единичными бранными выражениями просто выхолощены по сравнению с текстами Скайли Милано, где практически нет обычных слов.