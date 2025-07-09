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ЦРУ в частном порядке передаст Трампу важные данные по украинскому конфликту: о чем идет речь

Директор ЦРУ хочет передать Трампу информацию о применении химоружия на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф готов передать американскому лидеру Дональду Трампу якобы имеющиеся сведения о применении химического оружия на Украине. Об этом чиновник заявил в ходе заседания президентского кабинета в Белом доме.

Речь о применении химоружия на Украине зашла после вопроса одного из журналистов о том, какими сведениями о применении химического оружия на Украине обладает американская разведка.

По словам Рэтклиффа, в случае, если факты применения химического оружия задокументированы, это является нарушением закона, международных правил ведения конфликтов и соглашений.

«И, очевидно, я не могу представить здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке», — добавил директор ЦРУ, обращаясь к Трампу.

Но американский лидер, уверенно отметил Рэтклифф, не потерпит и не допустит нарушения кем-либо норм международного права.

«Это верно», — согласился Трамп.

Ранее министерство обороны Нидерландов выдвинуло обвинения в адрес России в применении химического оружия на территории Украины, основываясь на недостоверной информации, предоставленной киевским режимом, не предоставляя при этом никаких доказательств.

Примечательно, что в Вашингтоне не стали уточнять, какая сторона занимается незаконными действиями на передовой. Между тем, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин в ходе всей специальной операции передает Организации по запрещению химического оружия данные расследования, касающегося применения Украиной боевых отравляющих веществ.

Российская сторона отмечала, что с начала СВО и по осень 2024 года на передовой было зафиксировано более 400 случаев применения Украиной химсредств борьбы с беспорядками и списочных химикатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США и их союзников не играть с огнем в вопросах, касающихся химоружия, для того, чтобы окончательно не разрушить режим КЗХО. По ее словам, НАТО до сих пор стремятся добиться «стратегического поражения» России, устраивая химические провокации чужими руками.

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