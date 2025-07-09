«Работаем претензионно с подрядчиками»: Дмитрий Демешин о строительстве и содержании дорог в Хабаровске

«Я здесь проводник воли наших людей. Если у них есть нарекания, то и у губернатора они тоже имеются. Конечно, для меня очень важно, чтобы те целеуказания, которые наши люди давали, выполнялись. Жалуются на дороги в краевом центре, поэтому мы изменили бюджетное финансирование. У нас беспрецедентные меры, мы в бюджеты городских округов будем перечислять 50% транспортного налога вместо теперешних 15%. Для Хабаровска это более миллиарда рублей каждый год на дороги для наших жителей. Собственно, сейчас миллиард рублей мы дали на то, чтобы отремонтировать дороги. Мы с вами видим — уже ремонтируются улицы Ленина, Ленинградская, проспект 60-летия Октября, Восточное шоссе, ведется обустройство остановочных павильонов. Запланирован ремонт на улице Краснодарской — от улицы Карла Маркса до детской железной дороги. Важно, чтобы каждый рубль был приземлен в конкретное дорожное полотно, и оно не развалилось через полгода. Поэтому работаем претензионно с подрядчиками. Если дорога приходит в ненадлежащее состояние раньше, чем через пять лет, то это их [подрядчиков] гарантийное обязательство», — отметил глава региона.