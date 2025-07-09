В Уфе начались массовые проверки водителей.

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов объявил о начале очередной проверки водителей в Уфе.
Как сообщил Севастьянов в своем телеграм-канале, в «эти минуты в Уфе на Бирском тракте, а также на Дёмской дороге проходят массовые проверки водителей». Профилактическую операцию «Законный водитель» проводят сотрудники городского полка ДПС.
Такие проверки направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений правил дорожного движения.
«Инспекторский состав ориентирован на пресечение нарушений, связанных с управлением транспорта водителями, не имеющими водительского удостоверения, а также ранее лишённых права управления. Особое внимание уделено нетрезвому вождению», — отмечается в сообщении.
Тактика «сплошных» проверок предполагает остановку полицейскими всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги.
Как сообщал 8 июля Башинформ, в Уфе за сутки задержали 9 нетрезвых водителей.