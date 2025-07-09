В Уфе начались массовые проверки водителей.

Как сообщил Севастьянов в своем телеграм-канале, в «эти минуты в Уфе на Бирском тракте, а также на Дёмской дороге проходят массовые проверки водителей». Профилактическую операцию «Законный водитель» проводят сотрудники городского полка ДПС.