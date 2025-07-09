В Госдуме предложили выплачивать надбавку к пенсии на 10 лет раньше

«Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предлагается установить дифференцированно в зависимости от возраста», — говорится в пояснительной записке, попавшей в распоряжение ТАСС. Документом предлагается установить дифференцированные размеры повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости: с 70 лет — на 100%, с 80 лет или для инвалидов I группы — на 200%, а с 90 лет — на 300%. Для инвалидов I группы также предусматривается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности до 200%.