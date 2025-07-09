Кремль прокомментировал смерть Старовойта: что сказал Песков

В Кремле отреагировали на смерть экс-министра транспорта и бывший глава Курской области Романа Старовойта. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смерть экс-министра транспорта стала потрясением.
Как заявил представитель Кремля, он воздержался от комментариев по этому поводу, отметив, что подобные вопросы находятся в компетенции следственных органов.
«Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже», — сказал тогда представитель Кремля.
Как отметил Песков, в настоящее время проводится расследование, которое должно прояснить все обстоятельства дела. При этом он уточнил, что сотрудники оперативно доложили о ситуации президенту РФ Владимиру Путину.
«Пока оно идет, можно рассуждать, но это могут, наверное, делать представители СМИ, политологи. Но это не с руки делать нам», — заключил Песков.
Напомним об обстоятельствах смерти Романа Старовойта.
Информация о смерти министра поступила в понедельник, 7 июля, около 15:00 дня. Детали происшествия раскрыла официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По официальной версии СК России, был совершено самоубийство.
«Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — сказала тогда Петренко.
Напомним о детялях: на месте происшествия, тело обнаружили в кустах в нескольких метрах от автомобиля Tesla Model X. Машина находилась на парковке парка имени Малевича у деревни Раздоры — неподалеку от дома экс-министра. При нем был наградной пистолет Макарова.
При этом личность погибшего подтвердила его ассистентка, а не члены семьи. Девушка известна в Курской области как «будущая первая леди» из-за постоянного сопровождения экс-министра. Именно ее, а не двух дочерей Старовойта, попросили опознать тело.
Перед трагическим инцидентом Старовойт успел отправить охранникам сообщение с указанием места, где его можно будет найти.
Ранее KP.RU собрал реформы Старовойта в Курской области, благодаря которым он запомнился.
Накануне «КП-Петербург» информировал о дате и месте похорон экс-министра транспорта России. Так, церемония похорон пройдет в северной столице, однако о деталях место для церемонии прощания пока не уточнялось.